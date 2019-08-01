منتخب البولينج السعودي للصم ينافس 27 دولة في بطولة العالم بالصين

غادر المنتخب السعودي للبولينج للصم مساء اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للمشاركة في البطولة العالمية الرابعة التي تقام في تايبيه الصينية، ويتنافس مع ٢٧ دولة على تحقيق اللقب خلال الفترة من ١ إلى ١٢ أغسطس، بعد أن أكمل استعداداته لتمثيل السعودية وتقديم مستويات مشرفة، حيث تترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة الصم فائزة عباس نتو، والإداري محمد أبو مدرة.

وأكدت فائزة نتو أن المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للمشاركة في البطولة العالمية، ولديه القدرات والإمكانات على المنافسة وتحقيق نتائج جيدة تعبر عن التطور الذي وصلت إليه الرياضة السعودية، حيث سيشارك بـ6 لاعبين هم: فهد الرميح، محمد عريف، عبدالله الرميح، باسم عريف، بسام عريف، بلال عريف. ويدرب المنتخب ماجد العسيلان.

ولفتت إلى النجاحات التي حققها المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت مشاركاته من عام ٢٠٠١، وتوالت بعد ذلك البطولات الداخلية والخارجية، وفي عام ٢٠٠٥ حقق المنتخب المركز الثاني بعد البحرين في بطولة الخليج، ثم حقق برونزيتين في بطولة آسيا في الزوجي والفرق، وواصل المنتخب حصد الميداليات حيث حقق بطولة الخليج ٤ مرات متتالية ٢٠٠٧ و2010 و2012 و2014 وحقق ميدالية برونزية عالمية أولمبية عام ٢٠٠٩ وشارك في بطولة العالم ٢٠١٥، وحقق بسام عريف لقب أفضل لاعب ناشئ، فيما تأهل اللاعب فهد الرميح لمرحلة الأساتذة وحقق المركز الـ 14.

وأضافت: على صعيد الفرق حقق المنتخب السعودي المركز السادس بين 25 منتخباً خلال البطولة الدولية، وشارك في أولمبياد ٢٠١٧ بتركيا، وتأهل اللاعب فهد الرميح لمرحلة الأساتذة وحقق المركز السابع، وتواصلت تدريبات فريق الصم بقيادة المدرب ماجد العصلاني الذي تولى تدريبهم من بداية تكوين الفريق عام ٢٠٠١، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي يجده المنتخب من الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة سعيد القحطاني الذي دائماً يدعم الصم في مجال الرياضة، وتشجيعه المتواصل لدور المرأة الصماء.. وحثه على وجود فرق نسائية أسوة بالشباب ودوره في السماح للاعبي البولينج الصم في المشاركة في جميع بطولات وتدريبات الاتحاد بدون أي رسوم على مدار السنوات الماضية.