"القويحص" يستطلع آخر استعدادات مهرجان الزهور الثاني بمكة

يُقام خلال أيام في نسخته الثانية وتحتضنه حديقة الأراك بالعزيزية

‏وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم، على الاستعدادات والأعمال الجارية لإطلاق مهرجان الزهور في نسخته الثانية بحديقة الأراك في العزيزية بمكة المكرمة.



وكانت أمانة العاصمة المقدسة أغلقت حديقة الحسينية "الأراك" الأسبوع الماضي؛ استعدادًا للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة.



ونظمت الأمانة مهرجان الزهور الأول، برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ العام الماضي، وضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.



وجاءت أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، على النحو التالي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر". كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.