مؤشرات إيجابية.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقفز إلى 12737

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تتجاوز 41 ألف حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.

‏وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس‫ في المملكة 41014 حالة.