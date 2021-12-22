"آل الشيخ" يؤكد عدم التكليف على وظائف مسمياتها غير موجودة في الهيكل التنظيمي للجامعات

قال: لوحظ استحداث مسميات مثل "مساعد ومشرف" وهي مخالفة للنظام.. والتصحيح لازم

وجّه وزير التعليم رئيس مجلس الجامعات الدكتور حمد محمد آل الشيخ، الجامعات بعدم التكليف على وظائف قيادية غير موجودة مسمياتها في الهيكل التنظيمي للجامعات.

وقال "آل الشيخ": لوحظ قيام بعض الجامعات باستحداث مسميات مثل "مساعد ومشرف"، وهذه مسميات مخالفة لنظام الجامعات ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

وجاء في التعميم الذي وجهه الوزير للجامعات: "إشارة إلى ما ورد في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ونظام الجامعات، من تحديد مسميات الوظائف القيادية في الجامعات ومنها (رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة، وكيل جامعة، عميد كلية، أو عمادة، أو معهد ويكون لهم وكيل أو أكثر، رئيس قسم، مدير مركز، أمين المجلس العلمي)؛ فهذه المسميات هي التي ورد النص عليها في النظامين".

وأضاف: لوحظ على بعض الجامعات استحداث مسميات أخرى مثل "مساعد" و"مشرف"، وهذه التسميات خلاف ما ورد في النظامين المشار إليهما، أو ما هو معتمد في هيكلة الجامعة التنظيمية".

وأردف الوزير: نظرًا لأهمية التقيد بما يقضي به نظام الجامعات الجديد أو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وعدم تجاوزهما؛ فإنني آمل الاقتصار في التكليف على المسميات المعتمدة في الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات أو الهياكل المعتمدة للجامعة.

وتابع: لا يجوز التكليف على أي منصب قيادي إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة من قِبَل الوزارة.

وقال "آل الشيخ": انطلاقًا من أهمية التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات؛ آمل التوجيه بتصحيح حالات التكليف القائمة على مناصب قيادية غير معتمدة إن وجدت، وعدم اتخاذ أي إجراءات تخالف هذه التعليمات".