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زيارة من أعضاء المبادرة برئاسة أمينها ترصد تاريخًا حافلًا لقامة فكرية وطنية

مآثر الأب حاضرة في معرضه.. شاهد "فينا خير" تُكرّم "عبدالعزيز بن طلال"

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في بادرة ومسؤولية مجتمعية، قام أعضاء مبادرة "فينا خير" برئاسة الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش، بزيارة لمعرض الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" والذي يُقام خلال هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى وفاته -رحمه الله-.



وقد ضمت الزيارة عددًا من أعضاء المبادرة وهم: عبدالله الغانم وعبدالإله الشهراني والإعلامية هيفاء الهلالي والدكتورة نجلاء الثنيان ومحمد بن عبيد البرغش والإعلامي عبدالله العيسى.



وتجول أعضاء المبادرة في أركان وجنبات المعرض والذي احتوى تاريخاً حافلاً وعظيماً لشخصية فكرية ووطنية وتاريخية وثقافية؛ حيث استمع أعضاء المبادرة لشرح عن محتويات أركان المعرض والذي حَفِل بصور ووثائق تاريخية ومواد مرئية تضمنت أقوال الأمير الراحل ومراحل طفولته وشبابه ورحلته طوال حياته والتي مر بها بمراحل متعددة حفلت بالتأثير والنجاح.



وفي نهاية الجولة، شاهد أعضاء المبادرة فيلمًا مرئياً عن حياة الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمة الله-.



بعد ذلك، استقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أعضاء مبادرة "فينا خير"؛ حيث رحب الأمير بأعضاء المبادرة، مشيداً بما تقوم فيه مبادرة "فينا خير" من مسؤولية مجتمعية تجاه الأنشطة الوطنية والخيرية والإنسانية والثقافية.



وتسلم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة تكريماً من مبادرة "فينا خير"؛ حيث قام بتسليم الدرع الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش الذي أبدى سعادته بذلك، منوهاً بجهود الأمير في جميع المناشط الخيرية والإنسانية والفكرية والثقافية.



كما تم تكريم إدارة معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" بدرع تذكاري نظير الجهود المبذولة بالمعرض، وتكريم عبدالرحمن الشراري، منسق زيارة معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز لمبادرة "فينا خير".



وفي نهاية اللقاء، قام أعضاء المبادرة بالجلوس مع الأمير وتبادل معهم ما يتعلق بالمعرض وعن شخصية والده الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقام الجميع بأخذ صورة تذكارية مع الأمير بهذه المناسبة.