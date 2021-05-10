صحتك في رمضان.. 4 نصائح لتجنب هذا الاضطراب الهضمي الشائع

لابد من استشارة الطبيب في هذه الحالة

هل سبق أن تساءلت عن سبب معاناتك من هذا الاضطراب الهضمي الشائع خلال شهر رمضان؟ إنه الإمساك الذي يزيد بسبب قلة السوائل أثناء الصيام.

وتعتبر المعاناة من الإمساك خلال شهر رمضان أمراً شائعاً، وللتغلب على الإمساك خلال شهر الصيام، يقدم موقع "سي إن إن" بالعربية، أربع نصائح مهمة هي:

* احرص على أن يتضمن طعام السحور على وجبات غنية بالألياف، وهي موجودة في الخضار والفاكهة الطازجة.

* استبدل الحلويات بالفاكهة.

* اشرب كمية كافية من السوائل بين فترتي الإفطار والسحور.

* احرص على ممارسة النشاطات الحركية التي تنشط الجهاز الهضمي.

وبالنسبة لعلاج الإمساك، فيعتمد الأمر على سببه، ومدته، وشدته ومن المهم أخذ المشورة الطبية في حال تفاقم الحالة، وشدتها.