"أبوهادي" مديراً لـ"تعليم جازان"

بقرار تكليف من "حمد آل الشيخ"

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتكليف مساعد وكيل جامعة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة جازان.

ويشغل الدكتور "أبوهادي" منصب أمين عام مجلس شباب منطقة جازان، وأمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع، كما شغل عدداً من المناصب الأكاديمية بجامعة جازان.

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19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 03:45 PM

بقرار تكليف من "حمد آل الشيخ"

"أبوهادي" مديراً لـ"تعليم جازان"

فهد كاملي

جازان

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتكليف مساعد وكيل جامعة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة جازان.

ويشغل الدكتور "أبوهادي" منصب أمين عام مجلس شباب منطقة جازان، وأمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع، كما شغل عدداً من المناصب الأكاديمية بجامعة جازان.

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