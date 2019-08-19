"أبوهادي" مديراً لـ"تعليم جازان"

بقرار تكليف من "حمد آل الشيخ"

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتكليف مساعد وكيل جامعة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة جازان.

ويشغل الدكتور "أبوهادي" منصب أمين عام مجلس شباب منطقة جازان، وأمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع، كما شغل عدداً من المناصب الأكاديمية بجامعة جازان.