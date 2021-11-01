جازان.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.