كوريا الجنوبية تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22657 حالة منذ بدء تفشي الفيروس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22657 حالة منذ بدء تفشي كورونا؛ بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة؛ وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:46 AM

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22657 حالة منذ بدء تفشي الفيروس

كوريا الجنوبية تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22657 حالة منذ بدء تفشي كورونا؛ بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة؛ وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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