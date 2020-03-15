جامعة شقراء تسمح بحضور دوام الموظفين 50% والموظفات 30%

أعلنت جامعة شقراء، السماح بالدوام عن بعد، على أن لا يقل حضور الموظفين عن 50%، والموظفات عن 30%.
وقالت: "توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ تقرّر تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين والإداريات، بدءًا من يوم الثلاثاء 22/ 07/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.
وأضافت: "يجب ألا يقلّ حضور الموظفين عن ٥٠%، والموظفات عن ٣٠%، إضافة إلى استجابة الموظف والموظفة الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك".
توافقًا مع تدابير الحدّ من انتشار فيروس كورونا
أعلنت جامعة شقراء، السماح بالدوام عن بعد، على أن لا يقل حضور الموظفين عن 50%، والموظفات عن 30%.
وقالت: "توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ تقرّر تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين والإداريات، بدءًا من يوم الثلاثاء 22/ 07/ 1441هـ، وحتى إشعار آخر.
وأضافت: "يجب ألا يقلّ حضور الموظفين عن ٥٠%، والموظفات عن ٣٠%، إضافة إلى استجابة الموظف والموظفة الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك".