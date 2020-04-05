بين روايات وخطورة وموافقة.. "ترامب" مروّجًا عقارًا لـ"كورونا": قد أتناوله!

توجه لإضفاء مزايا على الأمر وهو لا يزال تحت الاختبارات وجمع البيانات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه لعقار لا يزال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنه قد يتناول هذا الدواء بنفسه ويشجع آخرين على أن يفعلوا مثله، بعد موافقة الأطباء.

وكان "ترامب" قد واجه في بادئ الأمر انتقادات لتهوينه من أخطار الفيروس؛ حيث تذبذبت تصريحاته بين تحذير الأمريكيين من خطورته والشكوى من تكاليفه الاقتصادية.

ووفق "سكاي نيوز"، عكست تصريحات "ترامب" المتفائلة، السبت، بشأن مزايا استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" لمكافحة الملاريا من أجل علاج "كوفيد 19"، توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر؛ حتى رغم أنه لا يزال تحت الاختبار وجمع البيانات.

قال: "قد أتناوله. عليّ أن أسأل أطبائي في ذلك لكن قد أتناوله"، رغم أن اللجنة الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنه لم تثبت فعالية هذا الدواء في معالجة "كوفيد 19".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أنه ثبت عدم إصابة ترامب بكورونا، بعد خضوعه للاختبارات مرتين.

وقال "ترامب": إن الحكومة الاتحادية لديها 29 مليون جرعة من الدواء، وأضافته لمخزونها الوطني، وأضاف أنه طلب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، رفعَ تعليق لطلبية أمريكية من هذا الدواء أيضًا.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقة طارئة لتوزيع هذا العقار من المخزون الوطني على الأطباء؛ ليصفوه لمرضى "كوفيد 19" في المستشفيات؛ حتى مع استمرار التجارب وجمع البيانات.

وقال "ترامب": "سمعنا للتو روايات إيجابية بشكل حقيقي ونواصل جمع البيانات".