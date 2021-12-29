النائب العام عن نظام الإثبات: يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات

قال: يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود "القيادة" في تطوير البنية العدلية

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور نظام الإثبات.

وقال "المعجب": إن صدور هذا النظام يُعدّ إحدى الثمار المباركة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصهما المستمر على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.

وأوضح أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق، كما أنه يسهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.

وأضاف النائب العام: صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص واثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب.

واختتم بالقول: سيؤدي صدور بقية الأنظمة إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية، بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز أمنيّاً واقتصاديًّا وحقوقيًّا واجتماعيًّا ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم.