"مدن" توقع مذكرة لتنفيذ مبادرة "منارات"

للتوسّع في إنشاء المساجد بالمدن الصناعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات الخيرية لتعزيز دور القطاع غير الربحي، وتنفيذ مبادرة منارات "مدن" للتوسّع في إنشاء المساجد والجوامع داخل المدن الصناعية.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المُتحدث الرسمي قصي العبد الكريم: مذكرة التفاهم تستهدف في إطارها العام الإسهام في تعزيز دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5% بوصفه الركيزة الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية السعودية 2030، كما ستؤدي دوراً في تعزيز جودة الحياة للعاملين والقاطنين في المدن الصناعية.

وأضاف: مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، وتشمل التعاون بين الطرفين لتنفيذ مبادرة منارات "مدن" الخاصة بالتوسّع في إقامة المساجد والجوامع المُهيأة لاستقبال المصلين داخل المدن الصناعية، بالإضافة إلى المرافق والخدمات ذات الصلة وفق أفضل المواصفات الهندسية الصديقة للبيئة، حيث ستكون الفرصة الأولى المتاحة من داخل المدينة الصناعية بالخرج".

وأردف: بمقتضى مذكرة التفاهم سيتولى شريك "مدن" مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبنائه الخيرية مهام الإشراف والتصميم والتنفيذ وإنشاء حسابٍ بنكي مُخصّصٍ لاستقبال التبرعات تحت مسمى "منارات مدن"، فيما ستتولى "مدن" التشغيل بوقت لاحق.

وأفاد "العبدالكريم" أن "مدن" تسعى دائماً لتعزيز دورها المجتمعي، موضحًا أن المسؤولية الاجتماعية بمجالاتها المُختلفة باتت ملازمة للتنمية الاقتصادية ولا تقل أهمية عنها في الدول المتقدمة؛ لأنها تسهم في دعم العمل الخيري الذي يعود أثره على الفرد والمجتمع بوجهٍ عام.