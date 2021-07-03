البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة الحديدة

تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية

أدان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورقين مفخخين على مدينة الصليف التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية، اللذين تصدت لهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرتهما بنجاح وأحبطت الهجوم العدائي الحوثي.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة.

وأوضح البرلمان العربي أن إصرار واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية بتوجيه عمليات عدائية متكررة بميناء الحديدة يعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق ستوكهولم الذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مشيدًا بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها للأهداف الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.

