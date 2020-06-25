أعلى رقم تعافٍ.. تسجيل 5085 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمملكة

بيانات وزارة الصحة: إجمالي عدد الحالات المتعافية أصبح 117882

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 5085 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 170639 حالة، كما تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد، وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 51325، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2206 حالات.