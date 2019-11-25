بالصور.. "قمم السعودية الرائعة" تنافس أعلى سقف بالعالم.. هنا التفاصيل

سلاسل جبلية أغلبها في منطقة عسير

تتميز المملكة بالعديد من الظواهر الطبيعة المذهلة، وتتعدد في مساحتها الشاسعة والتي تبلغ 2.25 مليون كم مربع.

وضمن هذه الظواهر المذهلة هي تلك السلاسل الجبلية المهيبة التي تزين مساحة المملكة بقمم رائعة تنافس أعلى قمم بالعالم، والتي تزيد على ارتفاع 3000 متر، وتوجد أغلب تلك القمم في منطقة عسير بل، وتتميز وديان تلك الجبال بالمناظر الخلابة والحواف الخيالية التي تجذب المغامرين من جميع أنحاء العالم.

وتعرض "سبق" أهم القمم الجبلية، وهي كالتالي:

جبل السودة

يعتبره الكثيرون أعلى القمم الجبلية في المملكة، ويبلغ ارتفاع قمته 3015م، ويوجد الجبل في مدينة أبها بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وتكسوه أشجار العرعر الكثيفة والمكونة من الغابات الطبيعية الخلابة.

جبل فرواع

تقع قمة جبل فرواع في محافظة الحرجة، وتحديداً بسراة عبيدة في منطقة عسير، ويبلغ ارتفاعه 3004م (وفق هيئة المساحة الجيولوجية).

جبل المجاز

يبلغ ارتفاعه بنحو 2902م وهو ضمن روافد السروات الجبلية في منطقة عسير.

جبل مشرف

يبلغ ارتفاع قمته نحو 2859م، ويوجد أيضاً بمنطقة عسير، وهو ضمن جبال السروات في محافظة الحرجة.

جبل الصهلاء

ترتفع قمته إلى 2837م، ويوجد بمنطقة بللسمر في منطقة عسير.

جبل منعاء

يوجد في منطقة تنومه بني شهر، ويبلغ ارتفاع قمته إلى 2782 متراً، وهو ضمن مجموعة الروافد لجبال السروات.

جبل شوكان

ضمن جبال السروات في منطقة عسير أيضاً، وتبلغ قمته ارتفاعاً قدره 2786م.

جبل القعمة

ترتفع قمته إلى نحو 2707م ضمن جبال السروات في منطقة عسير.

جبل اللوز

القمة المتفردة بالثلوج شتاءً، وتصل قمته إلى ارتفاع يصل إلى 2580 متراً عن سطح البحر، ويوجد بشمال المملكة في منطقة تبوك.