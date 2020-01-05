القاسم: الحكم "نرفز" لاعبينا.. وهو أسوأ ما في المباراة

وصف محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، الحكم الهولندي داني ماكيلي بأنه أسوأ ما في مباراة السوبر السعودي التي كسبها النصر أمام التعاون بركلات الترجيح، وقال: "حقيقة، الحكم (نرفزنا)، وهو أسوأ ما في المباراة".

وأضاف: "توزيعه البطاقات الصفراء كان غير عادل. نحن (تنرفزنا) ونحن في المدرجات، فكيف باللاعبين؟".

وزاد: "خسارتنا لا تعني أننا سيئون. ونعد الجميع بتعديل مستوى الفريق".

وعن قرارهم إقالة المدرب، وإسناد المهمة لعبدالله عسيري، قال: "هذا توقيت مناسب.. وأشكر اللاعبين والمدرب على ما قدموه".