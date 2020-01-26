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بناء على تحذير "الأرصاد" من البرد الذي يؤثر في المنطقة

"تعليم الباحة": إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد

وجَّهت إدارة تعليم الباحة بإلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقال محمد سعيد هضبان، متحدث تعليم الباحة: "بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد".