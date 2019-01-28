الجهاز الفني للمنتخب السعودي الشاب يبدأ برنامج معايشة في نادي ريال بيتيس الإسباني

يبدأ الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الاثنين برنامج المعايشة مع الجهاز الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني الذي يتولى الإشراف الفني عليه المدرب الإسباني كيكي سيتيين، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الإسباني.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب السعودي الشاب الذي حقق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً الماضي وتأهل لمونديال العالم للشباب 2019 في بولندا، من المدرب خالد العطوي، ومساعده أحمد المالكي، ومدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ومدرب الحراس ماجد الغانم، والمحلل الفني زامل التميمي، ويرافقهم المنسق منصور العبدالله.

وتشتمل المعايشة التي تمتد حتى العاشر من شهر فبراير المقبل على العديد من الأمور الفنية، كحضور الحصص التدريبية والمحاضرات الفنية للفريق الأول بنادي بيتيس برفقة الجهاز الفني للفريق، والاطلاع على سير العمل، ومناقشة الجهاز الفني في ذلك، كذلك حضور ومتابعة مباريات الفريق في الدوري الإسباني، إضافة إلى إقامة ورش عمل مشتركة مع الجهاز الفني للفريق الإسباني.

من ناحيته قدم المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً خالد العطوي شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز على إتاحة الفرصة للجهاز الفني بالاستفادة التامة من المدرب الإسباني كيكي سيتيين الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال تدريب وتعليم كرة القدم، متمنياً أن تعود هذه التجربة بالفائدة القصوى على المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وأثنى العطوي على الفكرة التي تبناها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعمل على تحويلها إلى برنامج عمل على أرض، مقدماً شكره له على الدعم الكبير الذي وجده مع جهازه الفني في سبيل الإعداد المثالي لكافة الأجهزة العاملة في المنتخب الذي سيشارك في كأس العالم للشباب التي ستقام في بولندا.