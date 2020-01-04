"صحة الطائف" تُنهي عقود عدد من الأطباء بـ"تربة".. والأهالي متخوفون: أين البديل؟

مركبات الإسعاف بعضها متعطل.. وتحويل المرضى بصفة مستمرة لمستشفيات المحافظة

أنهت "صحة الطائف" في الأسابيع الماضية التعاقد مع عدد من الأطباء، يعملون بمستشفى تربة العام، وبمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمحافظة؛ وهو ما تسبب في نقص الخدمات الصحية المقدمة للأهالي.

وأبدى الأهالي انزعاجهم الشديد من عدم دعم مستشفى تربة العام والمراكز الصحية بالكوادر الطبية وكادر التمريض، على الرغم من أنها في أمسّ الحاجة من أجل تقدم الخدمات الصحية المتكاملة للمنطقة المأهولة بالسكان.

وأشاروا إلى أن مستشفى تربة يحول المرضى لمستشفيات الطائف يوميًّا، وبصفة مستمرة، تصل إلى خمسة تحويلات في أغلب الأيام نظرًا إلى أن الإمكانات محددوة، لا تفي بالغرض المأمول؛ وهو ما أوقع إدارة المستشفى في حرج كبير مع الأهالي في بعض الأوقات عندما يتزايد قسم الطوارئ بالمراجعين، وتصادُف وقوع حادث مروّع؛ يستدعي استنفار الطاقم الطبي على الرغم من تعطُّل عدد من الإسعافات.

وأكدت مصادر "سبق" أن المسؤولين بمستشفى تربة العام والمراكز الصحية يطالبون بين الحين والآخر "صحة الطائف" بتوفير الكوادر الطبية لسد احتياجاتهم من أجل تقديم الخدمة العلاجية لأهالي المنطقة، وذلك في ظل الوعود المتكررة من مدير "صحة الطائف" السابق، التي كان آخرها قبل خمسة أشهر، دون أن يستجد شيء.

ونقلت "سبق" شكوى أهالي تربة للمتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، الذي أوضح: "تخضع المرافق الصحية كافة لتقييم دوري، يستند لأعداد المراجعين والحالات الصحية التي تحتاج إليها المنطقة. وبناء على ذلك تُتخذ الإجراءات كافة وفق الحاجة".

وأضاف "الربيعي": "كما أن عقود الكوادر السنوية تجديدها من عدمه يجري وفق توجيهات الوزارة، وتوافُر البديل من أبناء الوطن، إلى جانب تقييم الأداء السنوي للموظف".

وكان أهالي تربة قد استبشروا بتعيين مدير صحة الطائف الجديد، الاختصاصي سعيد بن جابر القحطاني، الذي حقق سلسلة من الإنجازات خلال إدارته "صحة بيشة"؛ إذ كان مؤشر الرضا عن البلاغات في "صحة بيشة" بداية تكليفه مديرًا لها نسبته 68 %، وبدأ في التحسن التدريجي حتى وصل إلى 90 %، وافتتح الكثير من المشاريع، وأسهم في تطوير بيئة العمل بهدف تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية بأكمل وجه.

وناشد الأهالي مدير صحة الطائف، الاختصاصي سعيد القحطاني، دعم مستشفى تربة والمراكز الطبية التابعة له بالكوادر الطبية، إضافة لعمل الصيانة اللازمة للإسعافات بالمستشفى، ودعم المراكز التي تفتقر لبعض الأجهزة الطبية ومركبات الإسعاف.