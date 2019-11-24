"مدني أضم" يُنقذ شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته

في وادي الكفو.. وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد

أنقذ مدني #أضم بمنطقة #مكة_المكرمة، فجر اليوم، شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان شخصٌ قد لَقِيَ مصرعه، وأنقذ أشخاصًا آخرين من بطون الأودية والتجمعات المائية؛ وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم الجمعة وصباح أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي: (القنفذة، والعرضيات، وميسان، والليث، وأضم، وبحرة، والجموم، ورنية، والطائف)، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة، وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقّى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفِرَق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة؛ حيث تم العثور على قائدها من قِبَل ذويه، بعد أن فارق الحياة على بُعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة؛ بينما نجا مواطن بعد أن عَلِقت مركبته بنفس الوادي.