المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، تَضَمّن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (الوجه، وتيماء، وحقل، وضباء)، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 11:58 AM

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، تَضَمّن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (الوجه، وتيماء، وحقل، وضباء)، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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