عاصفة الدوادمي تقتلع الأعمدة ومتحدث البلدية لـ"سبق": لا إصابات سُجلت

الحزيمي وجّه جميع الفِرَق الميدانية بإنهاء جميع الأعمال الميدانية في أسرع وقت

بعد أن اجتاحت العاصفة الترابية محافظة الدوادمي، مساء أمس؛ تسببت في سقوط عدة أعمدة في مدخل المحافظة الشرقي للخارج من المدينة باتجاه شقراء الرياض، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط تلك الأعمدة؛ مشيرين إلى أنها تشكّل خطرًا على مرتادي الطريق.

"سبق" بدورها تواصلت مع عدة جهات، ووقفت على حقيقة الحادثة؛ إذ تواصلت مع شركة الكهرباء في محافظة الدوادمي، والتي أكدت أن تلك الأعمدة هي للإنارة ولا علاقة للشركة بها.

كما تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الدوادمي نواف بن غويزي الدلبحي، الذي أكد أن الأعمدة أعمدة إنارة للطريق؛ مبينًا أن المشروع لا يزال قيد التسليم للبلدية من قِبَل المقاول المنفذ، وأنه لم يتم إطلاق التيار الكهربائي للمشروع حتى الآن.

وأشار الدلبحي إلى عدم وجود إصابات أو أضرار بشرية ولله الحمد؛ لافتًا إلى أن الموقع تمت مباشرته من قِبَل إدارة الطوارئ والأزمات بالبلدية والجهات ذات العلاقة بمحافظة الدوادمي؛ مشددًا على أن الفِرَق الميدانية واصلت عملها في الموقع لعلاج الخلل في حينه دون تأخير.

وفي ذات السياق وجّه رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، جميع الفِرَق الميدانية بإنهاء جميع الأعمال الميدانية في أسرع وقت، ومباشرة البلاغات الطارئة فورًا لتقديم الخدمات البلدية وفقًا لدرجة الأهمية في مثل هذه الحالات؛ وذلك ضمن غرفة البلاغات المستعجلة للرقم ٩٤٠.