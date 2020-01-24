"الجهني": معظم مناطق السعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى هذا الموسم

قال: ذروتها تستمر لمنتصف الأسبوع المقبل خاصة على الشمالية والوسطى وحذر من درجات التجمد

توقع خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، أن تدخل أغلب المناطق السعودية في ذروة الموجة القطبية، والتي تعتبر الأقوى على عدة مناطق خلال شتاء العام الحالي.

وقال إن ذروة الموجة القطبية من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، خاصة على الشمالية والوسطى، محذراً بشدة من درجات التجمد.

وأضاف: "البرودة أصلها قطبي بطيئة في التحرك قوية في التأثير، لذلك درجات الحرارة من المتوقع أن تستمر دون الصفر المئوي على تبوك و الحدود الشمالية وحائل، بينما تكون حول الثلاث درجات على القصيم والرياض وأجزاء من الشرقية والمرتفعات الغربية (مرتفعات الطائف والمدينة)، بينما المناطق الغربية (مكة، جدة) تصل إلى 12 درجة تقريباً".

وأشار إلى أن ليلة السبت وصباح الأحد قد تكون هي الليلة الأكثر برودة لهذا الموسم، وأغلب سكان مناطق المملكة سيستخدمون وسائل التدفئة، والله أعلم.