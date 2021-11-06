"العنزي" حارس "النصر" السابق: أبعدوا المناديب.. وكفاكم نحرًا للفريق!

انتقد حارس المرمى السابق لنادي النصر عبدالله العنزي الأوضاع داخل ناديه مشددًا على أن النصر يتم نحره من الوريد للوريد.

وقال العنزي في تغريدات على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللي قاعد يصير ما يرضي أي نصراوي. حقيقي أبعدوا المناديب عن النادي. كفاية عبث نحرتوا الفريق من الوريد للوريد. مصلحة الكيان فوق الجميع ".

واختتم تغريداته قائلاً: "قسم بالله مالي بالمهاترات والكلام الفاضي لكن أني أشوف النصر ينحر وأسكت هذي لا فيها مرجلة ولا وفاء ولا احترام للنادي اللي أفضاله علي لا تعد ولا تحصى".

ويعاني الفريق تردي النتائج؛ إذ لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في أول 9 مباريات له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويقبع حاليًا في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.