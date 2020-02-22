عرعر .. "أمير الشمالية" يدشن غدًا عددًا من المشروعات الصحية بتكلفة 157 مليونًا

بحضور "الربيعة" .. وتشمل تشغيلاً كاملاً للبرج الطبي وافتتاح المختبر الإقليمي

يدشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، يوم غدٍ الأحد، عددًا من المشروعات الصحية 2020م، في برج الشمال الطبي، بتكلفة بلغت 157 مليون ريال، تشمل التشغيل الكامل لبرج الشمال الطبي، وافتتاح ملحق مبنى المديرية العامة لشؤون الصحية، وافتتاح المختبر الإقليمي بالمنطقة، والتشغيل التدريجي لبرج النساء والولادة برفحاء.

وذكرت المديرية العامة لصحة الشمال، أنه تم ‏تطوير البنية التحتية في مشروعات 2020 أسهم في توفير 1.8 مليون وثمانمائة ألف ريال سنويًا، وذلك عن طريق إلغاء عقود إيجارات بالمنطقة.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، عبدالله ولمان العازمي، عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة لرعايته الكريمة لحفل التدشين الصحية، في إطار دعمه وعنايته – يحفظه الله – للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد عناية ولاة الأمر – يحفظهم الله- بصحة أبناء الوطن والمقيمين به واهتمامهم بتوفير كل الإمكانات لتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية.