وكيل وزارة الحج يرعى برنامج مبادرة "الزمزمي الصغير"

تهدف إلى إدخال السرور والبهجة إلى نفوس ضيوف الرحمن

رعى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمركز توجيه الحجاج بطريق المدينة- مكة المكرمة السريع، برنامج ومبادرة مكتب الزمازمة الموحد "الزمزمي الصغير" بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتب واللجنة النسائية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المتحدث الرسمي للمكتب أمير بن فيصل عبيد: إن المبادرة التي تشرف عليها إدارة التواصل والإعلام بالمكتب، تهدف إلى إدخال السرور والبهجة إلى نفوس ضيوف الرحمن، وتعليم الأبناء أهمية خدمتهم، وتقوية علاقتهم بالمهنة والخدمة لحجاج بيته الكرام؛ مؤكدًا أن البرنامج لقي تفاعلًا إيجابيًا من ضيوف الرحمن وامتزاجها مع براءة الأطفال بخدمتهم.

وأضاف أن تاريخ مهنة السقاية بدأ منذ عهد عبدالمطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وورثت هذه المهنة لخدمة حجاج بيت الله الحرام جيلًا بعد جيل، تكاملًا مع الجهود وتضافرًا في خدمة الحجيج، وليصبح العمل جماعيًّا بين القطاعات العاملة، هدفه الأساسي تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والوصول بالخدمات التي تقدم من الدوله رعاها الله إلى أعلى المستويات المنشودة؛ بما يتماشى ويتواكب مع التطورات الهائلة التي تشهدها بلادنا الغالية؛ في ظل توجيهات قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله.

وتابع: إن المكتب يقوم بتقديم خدماته لجميع الحجاج القادمين من خارج المملكة؛ وذلك بتقديم ماء زمزم المبارك لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم لها من خلال ثلاثة برامج عمل رئيسية بخطته التشغيلية وعدة برامج فرعية ذات الصله؛ مشيرًا إلى أن المكتب يعمل بإشراف مباشر من مقام وزارة الحج والعمرة؛ لما يحقق الهدف الأسمى لخدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.