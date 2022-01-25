برعاية المليك.. سباقات الخيل يقيم حفل كأسَي خادم الحرمين والخيالة السعوديين

أناب أمير منطقة الرياض لحضور الحفل وتتويج الفائزين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل، يوم الخميس القادم، حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين.



وأناب -أيَّده الله- أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لحضور الحفل وتتويج الفائزين.



وقد خُصِّص شوط لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح الدرجات، خلال جولة السباقات رقم 75 في الشوطين الثامن والتاسع على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزة السباق لكل شوط مليون ريال ونصف مليون ريال.



وستشهد الأمسية ضم شوط مخصص للمنافسة على "هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين" في نسختها التاسعة والعشرين التي سيتنافس عليها 18 خيالاً على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز.



وتعد البطولة من أقوى سباقات الخيل السعودية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل ملَّاك ومدربي الخيل، مما يحفزهم على الاستعداد المبكر والمكثف من خلال اختيار وتدريب خيل تحمل في رصيدها ما يؤهلها للفوز في بطولتين غاليتين ومهمتين. ومما تتميز به نسخة هذا العام هو أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لشوط المفتوح سيحصل على بطاقة تأهل لكأس السعودية في نسخته الثالثة التي ستقام في فبراير 2022م.



ويأتي هذان الكأسان الغاليان حاملين اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي بطولة يحرص كل منسوبي الوسط الفروسيه على المشاركة بها والفوز بلقبها الثمين. وتشهد البطولة تاريخًا وأمجادًا كبيرة، حيث حققها في عامها الأول عام 1437هـ كل من: "الملتحم" في فئة الإنتاج لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، و"تلتكست" في فئة المستورد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بينما تُوِّج بآخر ألقابها العام الماضي للخيالة السعوديين المتمرنين، الجواد "موضون" لإسطبل ذيب المراقيب، وجاء الثلاثة الأوائل: الخيالة محمد سليمان وأحمد الطيار ونواف العنزي.



كما تُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "البذالي" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد، وفاز الجواد "كاربلانكو" لإسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين لشوط مفتوح الدرجات لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.



وتعبر "كأسَي خادم الحرمين الشريفين" عن اهتمام قادة الوطن الشامخ بالخيل؛ لما تمثله من معانٍ سامية وبطولات خالدة.