"الأرقام" تحكي منجزات "تعليم الزلفي" في مكافحة جائحة كورونا.. تعرف عليها

تقديم 2260 وجبة و60 هدية و1588 تواصلاً والمشاركة بشقق ودورات وحافلات

نفذت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي عديد الأعمال الخدمية والمبادرات التطوعية للمساهمة في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.

واشتملت المبادرات على فعاليات ومناشط ومنجزات تطوعية أضحت أرقامًا ناطقة تحكي تميزًا بارزًا لجهود الادارة ومنسوبيها المبذولة في مكافحة الجائحة، يمكن أن نلخصها فيما يلي:

الاجتماعات والدورات وورش العمل

نفذت إدارة التعليم 158 اجتماعًا ، و 8 دورات وورش تدريبية ، و1588 تواصلاً عن بعد، إضافة إلى تشكيل 45 مجموعة عمل افتراضي.

اللجان المشكلة لمواجهة كورونا

شكلت إدارة التعليم عدة لجان لمواجهة وباء كورونا ، أهمها : لجنة الحالات الطارئة، لجنة الإيواء للمرافق والمدارس، لجنة العمل التطوعي، لجنة الإجراءات الوقائية في بيئة العمل.

إيواء ٢٩ مريضًا من مصابي كورونا

استقبلت إدارة التعليم في مقر بيت الطالب - كأول محجر صحي وإيواء - 29 مريضًا من حاملي فيروس كورونا لمدة 8 أيام.

تأثيث الإدارة شقق الإيواء

قامت إدارة التعليم بتأثيث الشقق التي خصصتها للإيواء والحجر تأثيثًا كاملاً، اشتمل على : أسرة ، تلفزيونات ، مراتب ،مفارش، دواليب، مخدات، طاولات، كراسي، قطع زل، أطقم كنب، ثلاجات .

تأثيث الإيواء الثاني بدعم مبرة الفوزان

قامت إدارة التعليم بالتنسيق مع "مبرة الشيخ عبداللطيف ومحمد الفوزان لوالديهم" لتأثيث 15 شقة مختلفة السعة لمقر الإيواء الثاني.

مقرات وحافلات وسيارات ومياه مجانبة

قدمت الإدارة عددًا من الخدمات المتنوعة تمثلت في تجهيز 12 مدرسة للإيواء، و 7 صالات رياضية مهيأة لمستشفى متنقل، وتأمين وتوزيع مياه الشرب على مراكز الإيواء مجانًا، وتشكيل فرق للصيانة والنظافة لمراكز الإيواء، إضافة إلى تجهيز عدد 15 حافلة، وتأمين خمس سيارات لنقل الأثاث لمراكز الإيواء.

مبادرات متنوعة .. 2260 وجبة رمضانية و ٦٠ هدايا

قدم منسوبو إدارة التعليم 2260 وجبة رمضانية لمراكز الإيواء ، إضافة إلى نقل وتوزيع الوجبات الرمضانية وإيصالها إلى مراكز الإيواء ، وتقديم 60 هدية لنزلاء المحجر الصحي.

كشافة الزلفي والجهود التطوعية

بذل كشافة محافظة الزلفي جهودًا مضاعفة خلال مشاركتهم الفاعلة في إجراءات مكافحة فيروس كورونا تمثلت في التعاون مع الجهات الأمنية، وتوزيع السلال الرمضانية، وتعقيم رواد المراكز التجارية، وتوزيع الوجبات الرمضانية، ومشاركة جمعية البر في توزيع السلال الرمضانية، وتعقيم منسوبي الإدارة عند العودة لمقرات العمل.

البروشورات والأخبار في وسائل التواصل والإعلام

قامت إدارة التعليم بإنتاج مواد توعوية وتم نشرها في وسائل التواصل والإعلام، أهمها: إنتاج 785 انفوجرافك توعوي حول كورونا ، و 25 موشن جرافك توعوي حول كورونا، وتصميم 48 بروشورًا توعويًا حول كورونا و ٢٥٢٦ تغريدة بحساب الإدارة ومدارسها، و ٨٥ مقالاً وخبرًا حول كورونا لتعليم الزلفي.