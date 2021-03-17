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بات مرتعًا خصبًا للحشرات وبيئة للبعوض.. و"سبق" ترصد وتتابع

شاهد.. تجمع للمياه تحت كوبري "خالدية" مكة يثير مخاوف الأهالي

أثار تجمع للمياه مجهولة المصدر استياء أهالي حي الخالدية، وتحديدًا مجرى السيول بالقرب من مجمع المدارس، أصبح بيئة خصبة لتكاثر البعوض وما قد يتسبب فيه من نقل للأمراض.



"سبق" وقفت ميدانيًّا على الموقع ووثقت تجمع المياه في مجرى السيول مكونة مياهًا ترسبت حولها الطحالب؛ مما يدل على طول المدة التي بقيت فيها واستمرار سريانه ومجهولية مصدرها.



ويبقى الموقع كونه مستنقعًا للمياه مع طول الفترة يؤثر مستقبلًا على طبقة الأسفلت يؤدي إلى تآكلها، كما أن الموقع لا يخلو من تجمع البعوض الذي يعد ناقلًا رئيسًا لحمى الضنك.