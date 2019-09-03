اتحاد التايكوندو يعلن عن دورة للمدربين الوطنيين

بمعهد إعداد القادة وتستمر 7 أيام لصقل المهارات

يقيم الاتحاد السعودي للتايكوندو، في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، ولمدة 7 أيام، الدورةَ التمهيدية لمدربي التايكوندو، والتي ستقام بمعهد إعداد القادة بالرياض للمدربين الوطنيين الحاصلين على شهادة "الأسود 1 دان" فأعلى.

من جانبه دعا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر بن عبدالله السعران، كل المدربين الوطنيين ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب الترشيح للاستفادة من المحاضرات العملية والنظرية التي ستقدم لهم من قِبَل محاضرين معتمدين من المعهد؛ منوهًا باهتمام ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد العمري في صقل مهارات مدربي التايكوندو الوطنيين، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة باللعبة.