وزير الخارجية يبحث مع نظيره بسيراليون العلاقات الثنائية

تلقّى اتصالًا هاتفيًّا تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد جون فرانسيس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.