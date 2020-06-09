"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

1

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 05:45 PM

استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 712

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020