موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصاً.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 10:50 AM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى 7126 حالة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 160 شخصاً.

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موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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