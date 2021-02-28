





0

قال: تؤدي إلى تساقط البَرَد وجريان السيول في عددٍ من الأودية

"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة وتدنٍ للرؤية على عسير

805

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.