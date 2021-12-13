مواجهة صعبة لبرشلونة.. في الملحق الأوروبي

وضعت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة، والذي فشل في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة نابولي الذي يقدم أداءً كبيرًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجاءت بقية المباريات متوازنة إلى حد كبير، حيث يلعب إشبيلية مع دينامو زغرب، ويلتقي أتالانتا، أولمبياكوس، فيما يصطدم لايبزيج بريال سوسيداد.

ويواجه بوروسيا دورتموند، رينجرز، بينما يلعب زينيت أمام ريال بيتيس، وشيريف تيراسبول أمام براجا، وبورتو أمام لاتسيو.

وأجريت قرعة ملحق الدور الأول من الدوري الأوروبي، بحضور 16 فريقًا، 8 احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.

ستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، كانت قد تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 17 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع من الذهاب.