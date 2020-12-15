شاهد من الجو.. لقطات ساحرة لـ"فيضة القلت" تروي قصة بحيرة الصحراء!

وثّقها "الشمري" وخصَّ بها "سبق".. جو معتدل ومناظر طبيعية جاذبة للمتنزهين

تستهوي فيضة القلت -غربي محافظة حفر الباطن-، المتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحاء ومحافظات سدير والقصيم.

ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل نهاراً؛ الذي شجع محبي البر على أن تكون مقصدهم نهاية كل أسبوع.

وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".

ووثّق المصوّر ثامر الشمري؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "سبق"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ، بإذن الله.