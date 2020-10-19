جوازات الشرقية .. الدوسري" مديرًا لشؤون العمليات و"المري" لـ"الإدارية"

صدر قرار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتعيين العقيد سعد ناصر الدوسري، مديراً للإدارة العامة لشؤون العمليات بجوازات المنطقة الشرقية، كما صدر تعيين العقيد فرج المري مديراً للإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمنطقة الشرقية .



وبهذه المناسبة نوه "الدوسري" و"المري" بهذه الثقة الغالية، واعدين بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.