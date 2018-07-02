رئيس وزراء ماليزيا يعلن تشكيل المجلس الوزاري الجديد

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد؛ اليوم، تشكيل المجلس الوزاري الجديد بعد نحو شهرين من فوز تحالف الأمل (باكاتان هارابان) الذي قاده في الانتخابات العامة الـ 14 التي جرت في مايو الماضي.

وأدّى، اليوم، 13 وزيراً و23 نائباً للوزراء اليمين الدستورية أمام ملك ماليزيا محمد الخامس؛ ليبلغ بهذه التعيينات الجديدة عدد الوزراء في الحكومة الماليزية الجديدة 26 وزيراً و23 نائباً للوزراء، إضافة إلى خمسة أعضاء في المجلس الاستشاري الاقتصادي للدولة.

ومن أهم التعيينات الوزارية وزير الخارجية سيف الدين عبدالله، وكذلك وزير الشباب والرياضة صادق عبدالرحمن، وهو أصغر وزير ماليزي، حيث يبلغ من العمر 26 عاماً.