"فيسبوك" تتراجع عن فكرة إعادة مشرفيها للعمل من مقرات العمل

تراجعت شركة "ميتا" أو "فيسبوك"، عن فكرة إعادة بعض مشرفيها المتعاقدين معها، للعمل من مقرات العمل، بعد احتجاجات واسعة منهم بسبب إجبارهم على العودة للعمل رغم تفشي جائحة "كوفيد 19" ومتحور "أوميكرون".

وقالت فيسبوك إنها لن تُجبر موظفيها الداخليين على العودة إلى المكتب بعد عدة أشهر، وتراجعت كذلك شركة "آكينتشور" عن إعادة مئات المشرفين من الباطن للعمل من مقرات الشركة بدءًا من 24 يناير، كما كان مقررًا.

وكانت الشركة المتعاقدة من الباطن مع "فيسبوك"، تُخطط لإعادة 400 موظف تابع لها لمقرات العمل أواخر ديسمبر؛ لكن أجّلتها إلى 24 يناير مع ظهور متحور "أوميكرون".. وفجّر القرار احتجاجات واسعة من الموظفين، وقدّم أكثر من 12 مسؤولًا بالشركة تهديدات بالاستقالة في حال تطبيقه.