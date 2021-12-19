"الحصيني" يتوقع انخفاضًا تدريجيًا للحرارة خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

قال إن الانخفاض سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني": إنه ‏وفقًا للمراصد العالمية للطقس متوقع انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة، إن شاء الله على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية".

وأشار إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيتراوح من 6 إلى 7 درجات عما سجلتها المراصد هذه الأيام؛ لتعود الأجواء باردة ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 17 جمادي الأولى 1443هـ مع فرصة لتشكل الصقيع على المناطق الشمالية إلا أن يصرفها الله.‎