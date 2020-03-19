كرواتيا تسجل أول حالة وفاة بالفيروس لشخص سبعيني

أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت مديرة مستشفى في مدينة بولا شمال كرواتيا، في مؤتمر صحفي، أن المتوفى يبلغ من العمر (70 عامًا)، وقالت: لا زلنا نُجري المزيد من الفحوصات لمعرفة هل كان يعاني من أمراض مزمنة سابقة أم كان فيروس كورونا السبب الوحيد في وفاته؟.

وسجلت كرواتيا حتى الآن 102 إصابة، فيما تعافى خمسة مصابين.

فيروس كورونا الجديد

1

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 07:38 PM

كرواتيا تسجل أول حالة وفاة بالفيروس لشخص سبعيني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,908

أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت مديرة مستشفى في مدينة بولا شمال كرواتيا، في مؤتمر صحفي، أن المتوفى يبلغ من العمر (70 عامًا)، وقالت: لا زلنا نُجري المزيد من الفحوصات لمعرفة هل كان يعاني من أمراض مزمنة سابقة أم كان فيروس كورونا السبب الوحيد في وفاته؟.

وسجلت كرواتيا حتى الآن 102 إصابة، فيما تعافى خمسة مصابين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020