كرواتيا تسجل أول حالة وفاة بالفيروس لشخص سبعيني

أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت مديرة مستشفى في مدينة بولا شمال كرواتيا، في مؤتمر صحفي، أن المتوفى يبلغ من العمر (70 عامًا)، وقالت: لا زلنا نُجري المزيد من الفحوصات لمعرفة هل كان يعاني من أمراض مزمنة سابقة أم كان فيروس كورونا السبب الوحيد في وفاته؟.

وسجلت كرواتيا حتى الآن 102 إصابة، فيما تعافى خمسة مصابين.