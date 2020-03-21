رئيس "أرامكو": نعمل على خطط وقائية لضمان صحة موظفينا

أكد أن الشركة تراقب الوضع عن كثب كل يوم

عدَّ رئيس أرامكو، المهندس أمين الناصر، صحة وسلامة موظفي الشركة ومرافقها وأعمالها أساسًا تقوم عليه، ولاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍّ استثنائي مع انتشار فيروس كورونا. مؤكدًا أنهم في "أرامكو" يراقبون الوضع عن كثب كل يوم.

وقال الناصر: "قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة في مناطق أعمالنا كافة، إضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة بهدف تقليل المخاطر، وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة، والحد من العدوى".

وأضاف قائلاً: "إن إنتاج الطاقة، وإمدادها الموثوق به، هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا، خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة؛ لذلك فقد وضعنا خططًا للطوارئ والوقاية ‏في كل مناطق أعمالنا، بما يضمن استمرارية العمل حتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة".