عابرو "خبت بن جبران": مصرع امرأة دهسًا يجدد معاناتنا مع الطريق

جددوا مطالباتهم بإضاءته كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه

تجددت معاناة سكان وسالكي طريق "خبت بن جبران" بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، إثر مصرع امرأة دهسًا في الطريق المظلم، مطالبين بإنارته.



وقال الأهالي إن معاناتهم مع الطريق المظلم متواصلة منذ سنوات وتجددت مؤخرًا بوفاة امرأة دهسًا في ذلك الطريق المظلم، على الرغم من قرب أعمدة الإنارة منه.



وجدد الأهالي مطالباتهم بإضاءة الطريق كاملاً حفاظًا على أرواح سالكيه.