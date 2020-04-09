عدد المصابين بـ"كورونا" عالميًّا يقفز فوق المليون ونصف المليون

تسجيل 88.505 حالات وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 330.589 حالة

في الوقت الذي يسعى فيه العالم جاهدًا لوقف تفشي وباء كورونا، كشفت آخر الإحصائيات أن عدد مصابي الفيروس قفز فوق المليون ونصف المليون مسجلًا 1.518.773 حالة إصابة.

ويواصل الفيروس حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره حيث سجل حتى الآن 88.505 حالات وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 330.589 حالة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذّرت من تحفيف تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد قبل الأوان؛ مؤكدة أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس أو لدرجات الحرارة التي تكون أعلى من 25 درجة مئوية؛ لن يمنع فرص الإصابة بالفيروس.

وكان العديد من الخبراء قد أعربوا عن تفاؤلهم ببدء فصل الصيف في مكافحة جائحة الفيروس التاجي؛ إلا أن المنظمة العالمية قد أشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لن يُنهي الفيروس المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان لها وفق "رويترز": الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة، والدول ذات الطقس الحار أبلغت أيضًا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. لذلك، لحماية نفسك، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وشامل وتجنّب لمس عينيك وفمك وأنفك.