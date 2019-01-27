‏المدينة و5 محافظات في مرمى الأرصاد.. أمطار وزخات برد وأتربة.. هنا التفاصيل

"المدني" دعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات واتباع الإرشادات

أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات حول هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة ومحافظاتها.

وشملت التنبيهات محافظة العلا؛ إذ نبهت الأرصاد بتنبيه متقدم حول هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول. فيما نبهت إلى هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظاتها.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى مساء اليوم، خاصة على جنوب المدينة المنورة، وفقًا للتنبيه المتقدم. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها حتى مساء غد الاثنين.

وحذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام، فيما دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.