أمين الأمم المتحدة: قرار ترامب يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية للتوصل لاتفاق سلام

السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية: الخطوة ستدفع السلام "إلى الأمام"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووفقًا للوكالة الفرنسية، فقد تعارضت تصريحات غوتيريش مع ما قالته سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن الخطوة ستدفع السلام "إلى الأمام".

وأدى القرار الأمريكي الجديد الذي تعرَّض لانتقادات دولية وعربية حادة؛ باعتباره يقوض فرص السلام في الشرق الأوسط، إلى تظاهرات متزايدة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

ورحب "غوتيريش" لمحطة "سي إن إن" بلقاء صهر ترامب ومستشاره "جاريد كوشنر" مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في مسعى للتوصل لاتفاق سلام جديد بعد سنوات من تعثر المفاوضات.

وقال غوتيريش: "لا أقول إن ذلك سيحدث، لكن كان هناك أمل ممكن للتوصل في النهاية لإنهاء النزاع المروع بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابع بأن "القرار الذي تم اتخاذه الأربعاء يمكن أن يقوض هذه الجهود".

لكن "هايلي" قالت إن هذه المخاوف مبالغ بها، وصرحت لمحطة "سي إن إن" بأن ترامب "حقق رغبة الشعب الأمريكي"، في إشارة إلى القانون الذي تبناه الكونغرس في العام 1995، وكان الرؤساء المتعاقبون يرجئون تطبيقه. ويدعو القانون إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عاصمة دولة إسرائيل.

وشددت هايلي قائلة: "أعتقد فعلاً أنه سيحرك الأمور قدمًا في عملية السلام". دون إعطاء تفاصيل رغم أسئلة الصحفيين الملحة.

وتابعت: "فيما يتعلق بالمستائين.. كنا نعلم أن ذلك سيحصل، لكن الشجاعة هي الأساس. عندما تتخذون قرارًا البعض ينظر إليه بشكل سلبي، والآخرون بشكل إيجابي".