أمير الرياض ونائبه يطلعان على نتائج الجولات التفتيشية للسلع واحتياجات المواطنين

قدَّما الشكر لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة

اطّلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - بمنع التجول لمدة 21 يومًا.



واستعرض التقرير آلية العمل والخطط الميدانية وإجراءات المخالفين وإحصائيات بيانية، والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.



كما اطلع أمير المنطقة على تقارير فيما تشهده مدينة ومحافظات الرياض من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.



وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للمواطنين للمقيمين على التزامهم بأمر منع التجول، مقدمًا الشكر لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.



وقد اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنع التجول لمدة 21 يومًا.



واستعرض التقرير آلية العمل والخطط الميدانية وإجراءات المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات، وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.



كما اطلع على تقارير فيما تشهده مدينة ومحافظات الرياض من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.



وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره للمواطنين للمقيمين على التزامهم بمنع التجول، مقدّمًا الشكرَ لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدميّة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.