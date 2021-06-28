"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 محافظات في جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 09:56 AM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على 6 محافظات في جازان

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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