"الجزائية" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد أحد المتهمين: عليه الحضور في الموعد

المحكمة أكدت أنه في حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسينظر فيها غيابيًا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة "الدائرة الثلاثية الأولى" أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ أحمد بن شطي بن حمود الظفيري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895)، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 08/ 05/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً للنظر في الدعوى.

وقالت: على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12/ 02/ 1441هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.